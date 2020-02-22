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وزارة السياحة تعلن موعد افتتاح متحف الغردقة

السبت 22/فبراير/2020 - 03:53 م
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الصورة أرشيفية أثناء تفقد المتحف منذ أسابيع
الصورة أرشيفية أثناء تفقد المتحف منذ أسابيع
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن افتتاح متحف الغردقة يوم السبت المقبل الموافق ٢٩ فبراير الجاري.

ودعت الوزارة، كافة وسائل الإعلام المحلية والإعلامية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقب مراسم الافتتاح بحضور وزير السياحة والآثار وقيادات محافظة البحر الأحمر.

ويعد متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، وستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.

وسيناريو العرض المتحفي لمتحف الغردقة يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلًا، وكذلك يعرض للأدوات التي استخدمها المصري القديم في حياته اليومية، كالزينة والطبخ.
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار متحف الغردقة افتتاح

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