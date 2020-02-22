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12 أبريل.. إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

السبت 22/فبراير/2020 - 03:52 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل، اليومي السبت، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، في اتهمهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة، لجلسة 12 أبريل المقبل لسماع الشهود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا، وعقب القبض عليهما قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهما من التهم الموجه إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

ماسبيرو اﻻرهاب أحداث ماسبيرو الثانية

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