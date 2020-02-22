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فيروس كورونا يؤجل 24 مباراة في إيطاليا

السبت 22/فبراير/2020 - 03:47 م
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الكرة الإيطالية
الكرة الإيطالية
وكالات
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قررت لجنة كرة القدم للهواة في إقليم لومبارديا بإيطاليا تأجيل إجمالي 42 مباراة في مختلف المسابقات، بينها بطولات للشباب وأخرى للسيدات، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وسجلت إيطاليا حالتي وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، في شمال البلاد، حيث يواجه نحو 50 ألف شخص قيودا، بسبب الحظر المفروض على عشرات الأماكن.

وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي تأجيل المباريات، التي كانت مقررة مطلع هذا الأسبوع، بسبب الوضع الحرج المتعلق بانتشار الفيروس في شمال البلاد، حيث جرى تسجيل 34 حالة إصابة أغلبها في لومبارديا.

وقد سجلت مدينة فينيتو حالتين، ولاتسيو ثلاث حالات.

وأودى الفيروس بحياة رجل عمره 78 عاما في بادوا، إلى جانب سيدة في لومبارديا.
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