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محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم

السبت 22/فبراير/2020 - 03:46 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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اجتمع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بالقائمين على أعمال المستشفى العام القديم لاستعراض معوقات الانتهاء من أعمال إنشاء وتجهيز المستشفى وذلك عقب زيارته لها. 

وأكد، على ضرورة الالتزام بمواعيد محددة للانتهاء من الأعمال، موجها لرئيس شركة الكهرباء بإنهاء أعمال الكهرباء اللازمة للتشغيل خلال 3 أسابيع من اليوم، وللشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال الداخلية بالمستشفى.

وأكد محافظ الدقهلية، على دعمه الكامل وتذليل العقبات وحل كافة المشكلات لمختلف الجهات طالما تقدم خدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وبدء تشغيل المستشفى لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين. 

وكلف،  مدير مديرية الطرق بإصدار تصريح للشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال بالشارع بالتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال فترة الأعمال والتنسيق مع شركات الغاز والاتصالات وحي غرب لتوفير الخدمات المطلوبة لبدء عمل المستشفى.

وطالب محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بعرض مقايسة لتغيير خط الصرف الصحي الذي يخدم المستشفى لزيادة القدرة الاستيعابية له، مشيرا إلى متابعة كل ما دار خلال الاجتماع وتم التوجيه بتنفيذه بصفة شخصية وعدم القبول بالتأخر لأي مبرر.
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجهيز المستشفى العام القديم
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الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية تجهيز المستشفى المستشفى العام القديم

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