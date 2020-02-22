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السيسي يستقبل رئيس مجلس نواب شيلي

السبت 22/فبراير/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس نواب شيلي، وأعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوفد البرلماني الشيلي، مطالبًا بنقل تحياته إلى الرئيس "سيباستيان بينيرا"، ومؤكدًا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس النواب الشيلي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدًا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومعربًا عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة وممتدة عبر قرن من الزمان، واتفاقه مع أهمية الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها إمكانية الاستفادة من موقع مصر كقاعدة انطلاق للمنتجات الشيلية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما في ضوء اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بهاتين المنطقتين.

كما أكد الجانبان الحرص على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصةً إزاء الملفات محل الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في إطار التعاون جنوب-جنوب.
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