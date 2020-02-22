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شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

السبت 22/فبراير/2020 - 03:39 م
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة لوم لزميله في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر أمام الزمالك.

وانتقد حارس الأهلي زميله في الفريق مؤكدًا له أن ما بدر منه لا يليق بقيم ومبادئ الأهلي وأنه كان يتوجب عليه أن يكون هادئًا.

ودافع أحمد فتحي عن زميله كهربا مؤكدًا لإكرامي أن جماهير الزمالك ولاعبيه استفزوا كهربا واللاعبين ووجهوا سبابًا لهم وبالتالي أدى ذلك لردة فعل كهربا.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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الكلمات المفتاحية

كهربا شريف اكرامي رياضة السوبر المصرى اخبار الرياضة احمد فتحي

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