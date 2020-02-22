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«يلاشووت MeSsI » مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة BARCELONA TODAY

السبت 22/فبراير/2020 - 03:34 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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Kora Star بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإسباني.
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YALLA KORA، يستضيف ملعب كامب نو مواجهة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني لحساب الجولة 25 والتي يسعى خلالها فريق برشلونة للقفز لصدارة الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت، من خلال الفوز على فريق إيبار المتعثر.



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