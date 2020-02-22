لبنان: إجراءات صارمة وتخفيف الرحلات الجوية بسبب كورونا

قررت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، تخفيف الرحلات الجوية من وإلى البلاد التي شهدت إصابات بفيروس كورنا الجديد.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إنها خصصت مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي حالة إصابة بهذا الفيروس، ومنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها.

وأضافت الرئاسية اللبنانية: "اتخاذ الإجراءات الصارمة على المطار وكل محطات العبور وتخفيف الرحلات الجوية من إلى البلاد التي شهدت إصابات بفيروس الكورونا كانت أبزر مقررات اجتماع خلية الأزمة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي صباح اليوم".

وتابعت: "إصدار تعميم تفصيلي بمختلف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي حالة إصابة بهذا الفيروس ليتم عزلها وحصرها، ومنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار".

وقد أبلغت السلطات الصينية، منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.