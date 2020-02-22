تأجيل نظر دعوى سحب الشهادات الأزهرية من القرضاوي

أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، لجلسة 28 مارس لتقديم المستندات.



كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب الجرائم المتعددة التي ارتكبها للقرضاوي، في حق الوطن، والتي يعاقب عليها بتهمه الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.



وأضاف صبري في دعواه أن القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحكّام قطر، حسب قوله.