"أمطار غزيرة بهذه المناطق".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد





وأوضح البيان، أن طقس الغد بارد على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.



وكشفت الهيئة، عن أن هناك فرصًا لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية تكون خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 02 درجة.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الأحد، ولمدة 24 ساعة.