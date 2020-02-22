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تأجيل سماع الشهود في الاعتداء على حملة إزالات جزيرة الوراق

السبت 22/فبراير/2020 - 03:19 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، لجلسة 11 إبريل المقبل لاستكمال سماع شهادة رئيس حى الوراق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة. 

ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. 
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