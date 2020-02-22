شراكة استراتيجية بين MBC ومهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن شراكة رئيسية مع مجموعة MBC، الشركة الإعلامية الخاصة الأكبر والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيتم بث حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مباشرتاَ يوم 12 مارس حصرياَ على MBC TV.

تتزامن هذه الخطوة مع عدة مبادرات أخرى حيث تقوم MBC الأمل، ذراع الخدمة المجتمعية التابع لمجموعة MBC والمهتمة بتمكين وتنمية قدرات الشباب العربي، بعقد مسابقة أفلام البحر الأحمر القصيرة. وسيتم اختيار 10 مشاريع للأفلام القصيرة من السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تقديم منح لصناع الأفلام وورشة عمل ليوم واحد للتحضير لجلسة عرض الأفلام. وسيقوم المخرج والمنتج الإيطالي ستيفانو تيلدي بتدريب المرشحين بهدف تقوية مهاراتهم ومنحهم النصائح الخاصة بكيفية تقديم عروض أفضل وذلك قبل موعد التقديم في السوق. ومع نهاية المسابقة، ستقوم MBC بمنح أربع من المشاريع المشارِكة جوائز.

وفي السياق ذاته، أكد محمود صباغ، مدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلاً: "يسرنا عقدنا لهذه الشراكة مع مجموعة MBC لتصبح شريكنا الرئيسي في تنظيم النسخة الأولى من المهرجان، وإلى جانب بث أنشطة المهرجان، عملنا يد بيد مع مؤسسة إعلامية كبرى لإطلاق عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية على هامش المهرجان."

ومن جانبه، أكد بيتر سميث مدير أستوديوهات MBC قائلا: "شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأتي انطلاقا من التزام MBC وإيمانها الراسخ في الموهبة والإبداع التي يتمتع بها الشباب السعودي، فنحن نؤمن أن هذا الجيل الجديد الموهوب له دور محوري مؤثر في تغيير خارطة المحتوى الإعلامي والترفيهي في المنطقة والتي تتضمن الأفلام المستقلة والسينما التجارية."

وأضاف سميث قائلا: "إن MBC تلعب دورا في تشكيل الجيل الجديد من صناع المحتوى من الشباب السعودي وذلك من خلال مبادرات مثل MBC Edutain والتي أطلقت ورش العمل والدروس التعليمية الخاصة بها في المملكة أوائل عام 2019، ولسنا بحاجة للتأكيد أن شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هي شراكة منطقية فأهداف ورؤى المؤسستين تتطابقان نحو الشباب العاملين بمجال الإعلام والإنتاج السينمائي في المنطقة، فنحن نتطلع لتقديم شبابنا المبدع للعالم."

كما سيستضيف المهرجان ومجموعة MBC الأمل ثلاث جلسات نقاشية عن مستقبل صناعة الفيلم خلال الفترة ما بين 13 إلى 18 مارس، تضم خبراء دوليين و محليين.

وبالإضافة إلى ذلك ومن خلال هذه الشراكة، سيتم عقد ثلاث ورش عمل يومياً خلال الأيام الخاصة بالموهوبين في يومي 17 و18 مارس وذلك بهدف منح كُتّاب السيناريو والمخرجين والمنتجين السعوديين الفرصة للحصول على جلسات ثنائية مع تيلدي لمساعدتهم في الحصول على تقييم تفصيلي وخاص بأعمالهم.