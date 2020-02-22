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مريض لوزيرة الصحة: "التأمين الجديد أعطاني الأمل"

السبت 22/فبراير/2020 - 03:13 م
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المريض
المريض
منى صموئيل
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حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، على الاطمئنان على صحة المرضى، بمستشفى النصر التخصصي، والاستماع إلى آراء المواطنين عن منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأشاد المرضى، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، حيث أحدهم بالمستشفى بالرعاية الطبية المميزة الذي تلقاها بالمنظومة الجديدة.

وقال المريض: "التأمين الشامل أعطاني الأمل في مستقبل أبنائي".

ومن ناحيتها، أكدت الوزيرة أن صحة المصريين في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن المنظومة في تطور مستمر من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وجاء ذلك، اليوم السبت، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأعلنت الوزيرة في وقت سابق اليوم، إجراء 17 ألفا و199 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، منذ انطلاق المنظومة في يوليو الماضي وحتى صباح اليوم السبت.
مريض لوزيرة الصحة: "التأمين الجديد أعطاني الأمل"
مريض لوزيرة الصحة: "التأمين الجديد أعطاني الأمل"
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