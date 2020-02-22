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"النقض" تؤيد السجن المؤبد 25 سنة على قاض بالإسكندرية

السبت 22/فبراير/2020 - 03:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية، على حكم المؤبد 25 سنة الصادر ضده لاتهامه بتقاضي رشوة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بمعاقبة المستشار "ع. سالم"، قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية، بعد القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة بالسجن المؤبد، وبغرامة سبعمائة ألف جنيه؛ عما نسب إليه، مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، وقيمته مائتان وخمسين ألف جنيه وعزله من الوظيفة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وتعود أحداث القضية عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المستشار المرتشي، متلبسًا برشوة "مبالغ مالية مرقمة" أثناء وجوده بأحد الكافيهات بمنطقة كورنيش الإسكندرية، ومعه سكرتير المحكمة الخاص به، واثنان من المحامين، وذلك بعد ما وردت معلومات عن قيام المستشار المرتشي بتكرار الحكم بالبراءة أو أحكام مخففة في القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحري عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.

وكانت الرقابة الإدارية، أخطرت المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المستشار متلبسًا، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار، كما أصدرت النيابة العامة إذنًا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة.
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الكلمات المفتاحية

مؤبد قاض النقض الاسكندرية

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