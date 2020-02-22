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وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد

السبت 22/فبراير/2020 - 03:10 م
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الوزيرة
الوزيرة
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء 17 ألفا و199 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، منذ انطلاق المنظومة في يوليو الماضي وحتى صباح اليوم السبت.

وجاء ذلك، اليوم السبت، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات واستمعت من الفريق الطبي إلى شرح تفصيلي عن الحالات التي تم إجراء جراحات عاجلة لها بجودة طبية عالية.

وقدمت الوزيرة الشكر للفريق الطبي بالمستشفى، ووجهت بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالمستشفى تقديرًا لجهودهم في تقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمرضى.

وراجعت الوزيرة الملفات الطبية للمرضى، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقًا لخطوط العلاج العالمية، مؤكدةً أهمية التدريب المستمر للفريق الطبي والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية في عملية التدريب المهني الطبي.

ونوهت الوزيرة بجاهزية واستعداد مستشفى النصر لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

يذكر أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال يضم العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
وزيرة الصحة تصرف شهرا مكافأة للعاملين بمستشفى في بورسعيد
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وزيرة الصحة منظومة التأمين الشامل الصحة التأمين الشامل

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