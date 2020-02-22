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أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش النصر LIVE النصر

السبت 22/فبراير/2020 - 03:15 م
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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر
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آخر استعدادات النصر لمُباراة الحزم السبت في الدوري السعودي للمحترفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد الحزم السبت 22/2/2020 في الدوري السعودي للمحترفين
تابع لايف مباراة النصر والحزم مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الحزم، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق النصر في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق النصر في الفترة الماضية، نجح فريق النصر في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النصر سبعة أهداف في مرماه.

آخر إِستعدادات الحزم قبل ملاقاة النصر في الدوري السعودي للمحترفين السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد الحزم
مباراة النصر والحزم بث مباشر، وسوف يدخل فريق الحزم مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الحزم في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الحزم في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


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