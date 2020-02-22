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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر YALLA Nasser كورة لايف I7SRY اونلاين KSA ماتش النصر NOW

السبت 22/فبراير/2020 - 03:14 م
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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر
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رابط مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

18:40 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
19:40 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
17:40 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي للمحترفين السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر
بث مباشر مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين ويتطلع النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، استغلال الحالة المعنوية الرائعة التي يعيشها ، بعد استعادة توازنه في دوري أبطال آسيا ، على حساب العين الإماراتي ، من أجل تجاوز الحزم في اللقاء المقرر ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تُذاع مباراة النصر ضد الحزم على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الثانية المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


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