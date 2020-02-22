Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعيين أردنية مستشارة للأمن الداخلي بأمريكا

السبت 22/فبراير/2020 - 02:39 م
Advertisements
جوليا نشيوات
جوليا نشيوات
وكالات
Advertisements

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم السبت، بأن الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، عين السياسية من ولاية فلوريدا ذات الأصول الأردنية، جوليا نشيوات، للعمل كمستشارة جديدة لشؤون الأمن الداخلي.

 

ويذكر أن جوليا نشيوات، عملت في وقت سابق، مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين بوزارة الخارجية الأمريكية، عندما كان في منصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تحرير الرهائن.

 

جوليا نشيوات من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975، وهي من أب أردني وأم أردنيه من عشيرة سلطية وتحمل الجنسية الأمريكية وديانتها المسيحية وحاصلة على درجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان، عينت في عام 2020 مستشارة للأمن الداخلي للرئيس ترامب وعمرها 45 سنة.

 

وهي سياسية ناجحة وامرأة قوية ومثالية في حسن إدارتها للأمور السياسية، وشغلت عدة مناصب في الإدارة الأمريكية أبرزها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشارة للأمن الداخلي للرئيس ترامب وهي سياسية ناجحة ومتألقة.

 

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، تولت نشيوات منصب القائم بأعمال مبعوث الرئيس لشؤون تحرير الرهائن بعد مغادرة أوبراين المنصب ليتولى مهمة مستشار الأمن القومي لترامب، ثم شغلت نشيوات، سابقا، منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيليرسون، ومنصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

 

وعملت نشيوات، قبل توليها منصبها الجديد، في مكتب حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، وترأست مقاومة الكوارث الطبيعية وتنسيق استجابة المؤسسات المختلفة بالولاية للكوارث الطبيعية.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جوليا نشيوات ترامب امريكا الامن الداخلي الامريكي

أخبار تهمك

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ 43 دقيقة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

منذ ساعة و 20 دقيقة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

منذ أقل من ساعة

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأربعاء المقبل.. لافروف سيلتقي مستشار ترامب لشؤون الأمن "بولتون"

عائلة صحفي أمريكي مخطوف في سوريا تناشد واشنطن ودمشق العمل للعثور عليه

بين الإقالة والاستقالة.. 10 شخصيات أطاح بها ترامب منذ ولايته.. آخرها " بولتون"

ترامب يعلن تعيين "أوبراين" مستشارا للأمن القومي

ترامب يعين مستشاراً جديداً للأمن القومي خلفاً لـ "بولتون"

البيت الأبيض: استقالة مستشارة في فريق ترامب الاقتصادي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:05 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

01:15 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status