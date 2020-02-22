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سر هالة سرحان على غلاف مجلة أزياء مع درة ونيللى كريم العابرة للنجومية فى أى زمان وكل مكان

السبت 22/فبراير/2020 - 02:33 م
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هالة سرحان
هالة سرحان
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

السطور التالية فى الحقيقة أحمل فيها جم انبهار بالإعلامية الكبيرة هالة سرحان وعلاقاتها وقدرتها على جذب الأضواء حتى لو هى لا تكون داخل الكادر الإعلامى بل إنها فى أناقتها وشياكتها وملامحها التى تحافظ عليها تنافس نجمات السينما المصرية الحالية من الشابات درة ونيللى كريم، سبب هذه المقدمة هذا الكلام عندما وقعت عيناى على غلاف مجلة عربية “انترناشونال” المتخصصة في الموضة, المجلة اختارت بمناسبة مرور 20 عاماً على ظهورها غلاف تحتله أربع نجمات، ثلاث شابات نجمات السينما المصرية أما الرابعة فهى الإعلامية القديرة نجمة تسعينيات القرن الماضى والتوك شو هالة سرحان، وهذا فى حد ذاته يدل على قوة ومتانة علاقاتها داخل وخارج مصر، أما درة فظهورها بالغلاف أمر طبيعى لأنها بسم الله ما شاء الله تعمل وتستغل شهرتها ونجاحاتها الفنية فى الظهور بالإعلانات وهي موديل إعلانات تليفزيونية وغيرها وبأرقام مالية فلكية وكما تظهر بتلك المجلة كموديل وعارضة أزياء منها انتشار وشهرة، الحقيقة ذهن مالى اقتصادى رقم واحد حتى إنها كانت تعرض فى «لوفر أبو ظبي لدار بولجارى» الأيام الماضية، أيضاً درة تعتبر نفسها مؤسسة تديرها لنفسها بنفسها ما شاء الله، أما نيللى كريم فاحتفاظها بشكلها ووزنها رغم الإنجاب وتفوقها على بنات جيلها وتخطيها مكانتهم لتصبح هى فى مكانة بعيدة أكبر منهن وهى القادمة من تسعينيات القرن الماضى فهذا يدل على أنها فنانة تعمل على نفسها ولا تترك أى صغيرة أو كبيرة، وفى النهاية وجود هالة سرحان وسط هذه الكوكبة يجعلها جوكر متميز يعنى مثلا ليه مش... لو كانوا يريدون مذيعة أولي من جيل الشابات الإعلاميات الشهيرات، ولكنها هالة سرحان عنفوان القوة، والحقيقة ما لفت النظر أن هالة سرحان ترتدى فستاناً مكشوفاً يبرز الأكتاف والذراع الذى لا يبدو عليه علامات الزمن وخصر منحوت وكأنها فتاة الـ17 عاماً والإقدام على ارتداء فستان بتلك المواصفات مغامرة كبرى إلا لمن تثق فى وزنها وقوامها، هالة معروف أنها صديقة يسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدى جيل التسعينيات ونجماته وظهرن معاً ومعروف قوة ومتانة الصداقة بينهن ولو كان الغلاف فيه هالة وسط صديقاتها المعروفات ما كان لافتاً للنظر مثلما هو لافتا للنظر الآن وسط جيل ونجمات تلك المرحلة، ليؤكد أن هالة عابرة للنجومية فى كل زمان وأى مكان.
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