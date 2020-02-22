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القاهرة تستضيف الدورة الثانية عشر لمؤتمر "سفراء الغد"

السبت 22/فبراير/2020 - 02:26 م
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مؤتمر سفراء الغد
مؤتمر "سفراء الغد"
الفجر الفني
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تنطلق من القاهرة فعاليات مؤتمر سفراء الغد في دورته الثانية عشر والذي ينظمه المؤسسة الدولية للبروتوكول والإتيكيت بالتعاون مع المجلس العربي لسيدات الأعمال، وذلك بفندق سفير الدقي اليوم السبت.

 

وصرحت إيمان كمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للبروتوكول والإتيكيت بأن المؤتمر يأتي تتويجاً لجهد كبير مبذول منذ شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن إستطاعنا أن نقدم للمشاركين برنامج تدريبي كبير صمم خصيصاً لتنمية المهارات لدي النشئ في هذه المرحلة العمرية.

 

وأضاف حسين رمضان رئيس اللجنة المنظمة وصاحب فكرة سفراء الطفولة العرب أنه سيتم الإعلان عن صاحب لقب سفير الطفولة العرب للعام 2020 خلال فعاليات المؤتمر.

 

كما يشارك بالحضور في المؤتمر عدد من نجوم الإعلام والفن والمجتمع ويمنح المؤتمر في الختام عدد من دروع التميز للمشاركين.

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