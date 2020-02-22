خبير اقتصادي: معدلات النمو المرتفع تعبر عن إرادة المصريين

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن هناك ارتفاعا في معدل النمو لأعلى نسبة له منذ 11 عام حيث وصل لـ 5.6% وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، وفي الربع الثاني من عام 2019 كانت مصر ضمن أكبر 3 دول في معدلات النمو في العالم.





وأضاف "العمدة"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن معدلات النمو المرتفع تعبر عن إرادة الشعب المصري الذي كان البطل الحقيقي الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، والذي كان هناك ضرورة مُلحة لتنفيذه، مشيرًا إلى أنه قبل برنامج الإصلاح كنا نعاني من نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء، وكان هناك سح في بعض المنتجات والسلع الأساسية وأنابيب البوتجاز، وكان هناك سوق سوداء للدولار وقرار تحرير سعر الصرف قضى على السوق السوداء للدولار، معقبًا: "كنا عايزين واسطة علشان نملى أنبوبة البوتجاز".



