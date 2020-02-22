فنلندا.. الداخلية: نقبل 175 مهاجرا من مخيمات البحر المتوسط

أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، في بيان اليوم السبت، أن البلاد ستستوعب ما يصل إلى 175 مهاجرًا غير محصنًا يعيشون في مخيمات للاجئين في الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.





وجاء في بيان وزارة الداخلية: "يمكن جلب ما يصل إلى 175 طالب لجوء من اليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا، وهذا يتوقف على خطورة الوضع الإنساني"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





ستعطى فنلندا الأولوية لأولئك المؤهلين للحماية الدولية. إنهم في المقام الأول أطفال وعائلات مع والد واحد فقط، قادمون من "دول هشة"، مثل سوريا وأفغانستان.





ونُقل عن وزير الداخلية، ماريا أوهيسالو، قوله، إن فنلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الحدود، تحتاج إلى المشاركة في إيجاد حل دائم لوضع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.





تقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 7،168 مهاجرًا جاءوا إلى أوروبا خلال الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2020، بزيادة قدرها 3 في المائة عن العام السابق. تلقت اليونان ما يقرب من نصفهم.