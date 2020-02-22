Advertisements
Advertisements
Advertisements

فنلندا.. الداخلية: نقبل 175 مهاجرا من مخيمات البحر المتوسط

السبت 22/فبراير/2020 - 02:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، في بيان اليوم السبت، أن البلاد ستستوعب ما يصل إلى 175 مهاجرًا غير محصنًا يعيشون في مخيمات للاجئين في الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: "يمكن جلب ما يصل إلى 175 طالب لجوء من اليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا، وهذا يتوقف على خطورة الوضع الإنساني"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ستعطى فنلندا الأولوية لأولئك المؤهلين للحماية الدولية. إنهم في المقام الأول أطفال وعائلات مع والد واحد فقط، قادمون من "دول هشة"، مثل سوريا وأفغانستان.

ونُقل عن وزير الداخلية، ماريا أوهيسالو، قوله، إن فنلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الحدود، تحتاج إلى المشاركة في إيجاد حل دائم لوضع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.

تقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 7،168 مهاجرًا جاءوا إلى أوروبا خلال الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2020، بزيادة قدرها 3 في المائة عن العام السابق. تلقت اليونان ما يقرب من نصفهم.

Advertisements

أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ حوالي 4 ساعات

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ ساعتين

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وقف خدمات فودافون كاش

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:15 م

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status