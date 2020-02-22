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الأزهر يبدأ المشروع الوطني للقراءة بمشاركة جميع المناطق

السبت 22/فبراير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلن الأزهر الشريف اليوم السبت، بدء مشاركته في المشروع الوطني للقراءة والذي يتوافق مع رؤية مصر 2030، بحضور فضيلة الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور يوسف مناصرة، مستشار مشروع تحدي القراءة العربي، والأستاذة ليلى الزبدة مديرة المشروع من دولة الإمارات.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت بمؤتمر المشروع الوطني للقراءة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إن الأزهر الشريف دائم الحرص على التكوين المعرفي للطالب الأزهري وجعله شخصية واسعة الثقافة محبة للاطلاع، آملًا أن يرجع هذا المشروع بالنفع الكبير على تنمية مهارات الطلاب في البحث والتدقيق، وذلك لبناء شخصية عربية قادرة، واعية لمتطلبات العصر، نافعة لنفسها ولغيرها.

وأوضح الشيخ علي خليل، أن طلاب الأزهر تربوا على كتب ثقافة الانفتاح على الآخر التي شكلت شخصيتهم وثقافتهم، مما كان له جميل الأثر على تنمية مهاراتهم لاسيما قراءتهم الدائمة في مختلف حقول المعارف وتخصصاتها، داعيًا طلاب الأزهر للاستفادة من هذا المشروع على الوجه الأكمل.

ويهدف المشروع والذي يبدأ من فبراير الحالي، وتتم التصفيات الخاصة به في شهر يوليو القادم، بمشاركة جميع المعاهد الأزهرية؛ إلى تشجيع القراءة لدى جميع الفئات، وجعلها ممارسة يومية لدى الطلاب والمعلمين، تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها، كما تهدف إلى تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل الاهتمام بالقراءة جزء من أولوياتها وصولًا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.
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الكلمات المفتاحية

المناطق الازهرية القراءة الازهر

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