عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

"الفجر"





ويأتي رفض الأمن لإقامة اللقاء بسبب التوتر بين جماهير الأهلي والزمالك في الفترة الحالية على خلفية شغب مباراة السوبر المصري في الإمارات والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.





وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

علمتمن مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية ترفض إقامة قمة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية.