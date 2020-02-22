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تقرير حسام الزناتي عن أحداث مباراة السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 02:06 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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قامت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سيد بنداري باستدعاء حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، لسماع أقواله في أحداث مباراة السوبر المصري.

ويأتي استدعاء الزناتي، من أجل تسليم تقريره الذي أعده عقب المواجهة التي جمعت الأهلي والزمالك، بكأس السوبر المصري في الإمارات قبل إصدار العقوبات بشكل رسمي.

وشهدت أحداث مباراة السوبر المصري، أحداثًا خارجة عن الإطار الرياضي عقب نهايتها، والتي شاهدها جميع متابعي كرة القدم حول العالم، من لاعبي الفريقين والاشتباكات بالألفاظ والأيدي.

ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم، حاليًا اجتماعًا منذ الساعات الأولى للجنة الانضباط للبت في أمر أحداث مباراة القمة المصرية على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وكان الزمالك توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

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