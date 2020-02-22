منسق "مودة": هدفنا تدريب 800 ألف شاب سنويا

قال أيمن عبدالعزيز، منسق مشروع مودة بوزارة التضامن: إن مشروع مودة أحد آليات تأهيل الشباب للزواج، لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق، وتم تدريب نحو 40 ألف شاب وفتاة من شباب الجامعات المقبل على الزواج، و12 ألفا من المكلفين من الخدمة العامة، و32 ألف مجند.



وأشار خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أنهم يستهدفون 800 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج سنويا، والحفاظ على الأسرة المصرية هو الهدف الأساسي لهم.



وأضاف أن الفئة المستهدفة من 18 إلى 25 عاما، لافتًا إلى أن هناك 17 خبيرا مشاركا بالمشروع في مختلف المجالات لتأهيل الشباب، وأنهم أطلقوا منصة إليكترونية تابعة للمشروع، وتابع محتوى المنصة نحو 130 ألف شاب.

