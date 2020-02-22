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شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)

السبت 22/فبراير/2020 - 01:54 م
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شاليمار شربتلي
شاليمار شربتلي
الفجر الفني
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افتتحت الفنانة السعودية شاليمار شربتلي، معرض كرنفال الزينة للفنانة التشكيلية المصرية الدكتورة ريم حسن، وذلك بأتيليه جدة للفنون الجميلة، والذي يستمر لمدة أسبوعين.

 

وأعربت "شربتلي" عن سعادتها بافتتاح معرض كرنفال الزينة لصديقتها الدكتورة ريم حسن في المملكة العربية السعودية بجدة، وخصوصا هذه الأيام التي تشهد فيها البلاد نقلة حضارية كبيرة.

 

وأوضح هشام قنديل، مدير أتيليه جدة، أن معرض الفنانة الدكتورة ريم حسن، الأستاذة بكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، يقدم 30 لوحة تمثل آخر إنتاجها، مضيفًا أنها أقامت 16 معرضًا شخصيًا قبل هذا، ولها مشاركات دولية ومحلية ومتعددة.

شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)
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