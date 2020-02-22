وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى المبرة إحدى مستشفيات المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة، استعدادًا لدخولها إلى منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة بدأت بمحافظة بورسعيد بـ7 مستشفيات فى مرحلتها الأولى، لافتا إلي أن المرحلة الثانية تتضمن مستشفيي المبرة، و30 يونيو" بحر البقر سابقا"، حيث تفقدت الوزيرة أقسام مستشفي المبرة المختلفة ومنها الطواريء والعناية المركزة للوقوف على أعمال التطوير الجارية وتجهيزات قسم الطواريء، حيث سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية بالمستشفى إلى 16 سريرًا.





وأضاف أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من 75% من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، وسرعة تسجيل المستشفى في هيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.





وتابع أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.



