Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني

السبت 22/فبراير/2020 - 01:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى المبرة إحدى مستشفيات المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة، استعدادًا لدخولها إلى منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة بدأت بمحافظة بورسعيد بـ7 مستشفيات فى مرحلتها الأولى، لافتا إلي أن المرحلة الثانية تتضمن مستشفيي المبرة، و30 يونيو" بحر البقر سابقا"، حيث تفقدت الوزيرة أقسام مستشفي المبرة المختلفة ومنها الطواريء والعناية المركزة للوقوف على أعمال التطوير الجارية وتجهيزات قسم الطواريء، حيث سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية بالمستشفى إلى 16 سريرًا.

وأضاف أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من 75% من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، وسرعة تسجيل المستشفى في هيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابع أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية. 

وأشار إلى أن الوزيرة شددت على تحديث أنظمة العمل، واتباع المرجعيات العلمية للبروتوكولات العلاجية الحديثة، كما حثت الفريق الطبي بالمستشفى على ضرورة الاستمرار في التعلم الطبي المهني، موجهةً بتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات لهم في سبيل تقديم أفضل طبية للمرضى.
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
وزيرة الصحة تحث أطباء التأمين ببورسعيد على الاستمرار في التعلم المهني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة منظومة التأمين الشامل مستشفى المبرة أطباء بورسعيد

أخبار تهمك

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ ساعتين

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

منذ أقل من ساعة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف خدمات فودافون كاش

منذ ساعة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 15 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعرف على الموعد النهائي لتطبيق مشروع التأمين الصحي ببورسعيد

30 يونيو.. مستشفى "بحر البقر" ببورسعيد يدخل الخدمة

أبرز أخبار "الصحة" اليوم.. تدريب الأطباء في انجلترا.. وتفاصيل جولة الوزيرة ببورسعيد

وزيرة الصحة تلتقي رئيس الوزراء لمتابعة منظومة التأمين الصحي اليوم

"زايد" تشيد بمعدل الإنجاز بمستشفى الزهور تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (صور)

وزيرة الصحة تتفقد عمليات تطوير مستشفى الزهور ببورسعيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:15 م

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status