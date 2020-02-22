Advertisements
Advertisements
Advertisements

كشف ملابسات مقتل طفلة على يد زوج والدتها بالمرج

السبت 22/فبراير/2020 - 01:50 م
Advertisements
جثة
جثة
نسمة رمضان
Advertisements
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، عن ملابسات مقتل طفلة على يد زوج والدتها بالمرج.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، بتلقيها إشارة من مستشفى عين شمس، باستقباله طفلة تبلغ 4 سنوات، متوفية إثر إصابتها بكدمات شديدة وإصابات بالغة متفرقة بجميع الجسم.

وبسؤال ولدتها عن سبب الوفاة أدلت بوقوعها من علو، وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوالها، وبإعادة استجوابها أقرت بأن زوجها "م. ا" 48 سنة، عاطل، يتعاطى المخدرات هو السبب في وفاتها، وإنكارها خشية من زوجها المعتاد على ضربها هي وابنتها بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجده، تم ضبطه، وبمواجهته بأقوال زوجته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. وقف خدمات فودافون كاش

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

منذ ساعة و 24 دقيقة

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ ساعتين

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:15 م

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status