نصر سالم: تدريب "بشير 21" يؤهل القادة على اتخاذ القرارات الصعبة

قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مشروع مراكز القيادة الخارجي ذو المستويين "بشير 21"، والذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، يهدف لتدريب القادة وهيئات القيادة وكأنهم يديروا معركة حقيقية على الأرض، ولكن من خلال مراكز قيادة بدون قوات، وهذه المراكز يكون بها ضباط القيادة وقيادات المستوى التدريبي التشكيلي، وتتحرك على الأرض كما لو كانت في معركة حقيقية.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن هذه التدريبات تجعل القادة يديروا المعركة بدءًا من تنظيم المعركة المتمثل في تقدير الموقف واتخاذ القرار، والتحرك على الأرض لتنفيذ هذا القرار، ويتعرضوا لمواقف كما لو كانوا في حرب حقيقية.



