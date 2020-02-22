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"الإحصاء": 29290 عدد أطباء المستشفيات الخاصة خلال 2018

السبت 22/فبراير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مستشفيات القطاع الخاص ارتفع بنسبة 23% خلال السنوات العشر الماضية، وصولا لـ1157 مستشفى حتى 2018 مقابل 941 في 2009، كما ارتفع عدد الأسرة من 21254 لـ353230 خلال الفترة ذاتها.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن عدد أطباء المستشفيات الخاصة ارتفع إلى 29290 خلال عام 2018 مقابل 25310 أطباء خلال العام السابق عليه، بينما كان عدد الأطباء قد بلغ 16160 طبيبا عام 2009، كذلك ارتفع عدد الصيادلة من 663 لـ1113، كما تضاعف عدد أعضاء هيئة التمريض من 14.3 ألف لـ22.7 ألف خلال فترة المقارنة ذاتها.
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