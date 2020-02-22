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محمد هنيدي لـ مجدي يعقوب: "الخير بيتردلك"

السبت 22/فبراير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وجه الفنان محمد هنيدي، التهنئة لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب، بعد حصوله على وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لجهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية. 

ونشر "هنيدي"، عبر حسابه على "تويتر"، مقطع فيديو من حفل التكريم الذي أقيم، الخميس الماضي، قائلًا: "الخير بيترد لك لأن دايرة الخير عمرها ما بتنتهي، عشر سنوات بعد ما أنقذ الدكتور مجدي يعقوب والدته رجع من تاني عشان يحاول يرد الخير ويساعد أنه ينقذ آلاف من البشر".

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

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