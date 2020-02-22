Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات ساخنة للبنك وبترول أسيوط وشبان قنا والمنيا بالقسم الثاني

السبت 22/فبراير/2020 - 01:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تنطلق غداً الأحد منافسات الجولة 16 للمجموعة الأولى للقسم الثاني مجموعة الصعيد بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة.

ومن المنتظر أن تشهد تلك الجولة، مباريات نارية ومرتقبة، أبرزها، الألومنيوم مع البنك الأهلي، وشبان قنا مع الفيوم، والمنيا مع الإعلاميين.


1- الألومنيوم مع البنك الأهلي

على استاد الألومنيوم، يخوض فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر الكنانى برصيد 29 نقطة، مباراة قمة مع فريق البنك الأهلي المتصدر بقيادة عيد مرازيق برصيد 32 نقطة، وحقق فريق البنك الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- بنى سويف مع بترول أسيوط

يستضيف فريق بنى سويف - وصيف المجموعة - بقيادة حسن موسى برصيد 31 نقطة، فريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس، بقيادة محمد عبد السميع برصيد 21 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- شبان قنا مع الفيوم

يلتقي فريق شبان قنا، صاحب المركز الرابع، بقيادة كمال الزين برصيد 29 نقطة، مع فريق الفيوم صاحب المركز العاشر بقيادة مجدى طلبه برصيد 14 نقطة ٠
حقق فريق قنا الفوز بهدفين دون رد في المباراة الأولى.

4- طهطا مع تليفونات بني سويف

يلعب فريق طهطا - متذيل المجموعة - بقيادة مصطفى حكيم برصيد 7 نقاط، مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس، بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 22 نقطة، وحقق فريق تليفونات الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الأولى.

5- المنيا مع الإعلاميين

على استاد جامعة المنيا، يواجه فريق المنيا صاحب المركز التاسع بقيادة شديد قناوي برصيد 16 نقطة فريق الإعلاميين صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد صالح برصيد 18 نقطة، وحقق الإعلاميين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

6- سوهاج مع ديروط

على استاد سوهاج، يلتقي فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد كشرى برصيد 19 نقطة، مع فريق ديروط صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 8 نقاط، وحقق فريق ديروط الفوز بهدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 32 نقطة
2- بنى سويف 31 نقطة
3- الألومنيوم 29 نقطة
4- شبان قنا 29 نقطة
5- تليفونات بني سويف 22 نقطة
6- بترول أسيوط 21 نقطة
7- سوهاج 19 نقطة
8- الإعلاميين 18 نقطة
9- المنيا 16 نقطة
10- الفيوم 14 نقطة
11- ديروط 8 نقاط
12- طهطا 7 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

القسم الثاني الدوري المصري البنك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 14 ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

حسام عاشور يبرر "حضن" شيكابالا ويتوعد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عقوبة مالية متوقعة على كهربا بعد أحداث السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

منذ 36 دقيقة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. مباريات قوية للفيوم والمنيا والألومنيوم وشبان قنا في القسم الثاني

مباريات مجموعة الصعيد في الجولة السادسة بالقسم الثاني

مباريات قوية لسوهاج وبني سويف والألومنيوم وطهطا في القسم الثاني

5 مباريات لا تفوتك لأندية الصعيد في دوري القسم الثاني غدا

إيقاف لاعب الرجاء 3 مباريات أبرز عقوبات القسم الثاني

6 مواجهات بالصعيد في الجولة الـ 9 من القسم الثاني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

09:19 ص

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

10:04 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: أستاذ عادل إمام.. "وحشتنا"

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإرادة فعل وأمل

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: عودة إلى شعار.. الاستثمار هو الحل !!!

DMCA.com Protection Status