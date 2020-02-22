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ليلى عزب العرب تكشف تفاصيل أعمالها الفنية فى الموسم الرمضانى المقبل

السبت 22/فبراير/2020 - 12:56 م
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ليلى عزب العرب
ليلى عزب العرب
الفجر الفني
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تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنانة ليلى عز العرب، مساء الليلة، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.

 

وتكشف "عز العرب" خلال الحلقة أبرز تحدياتها بالتمثيل، وأسباب رفض والدها لدخولها المجال، بالإضافة لأسرار خاصة لأول مرة فى حياة جدها الشيخ ابو العلا محمد والذى اكتشف موهبة كوكب الشرق ام كلثوم.

 

كما يتناول اللقاء الحديث عن أعمالها الفنية فى الموسم الرمضانى المقبل، حيث تشارك بمسلسلى "قوت قلوب" مع الفنانة ماجدة ذكى، والمخرج مجدى أبو عميرة فى عودة جديدة له بالدراما، إلى جانب مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والمخرج مصطفى فكرى.

 

الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.

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