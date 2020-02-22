موعد مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع المتعة والإثارة الكروية اليوم حيث تقام مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي في "البريمير ليج"، في مواجهة نارية بين الفريقين الطامحين لضمان المرتبة الثانية بالترتيب.





مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي





ويلعب ليستر سيتي ضد مان سيتي اليوم السبت الموافق الـ22 من فبراير الجاري، في مباراة هامة وقوية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملعب مواجهة ليستر سيتي ضد مان سيتي





ويستضيف ملعب "كينج بارور" معقل "الثعالب" مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي ضمن مبارايت الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي 2019-2020.





موعد لقاء ليستر سيتي ضد مان سيتي





وتنطلق مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي مساء اليوم السبت، في الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ9:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي عبر فضائيتها "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 2.





ليستر سيتي ضد مان سيتي.. التشكيل المتوقع للفريقين:





تشكيل ليستر سيتي ضد مان سيتي:





- كاسبر شمايكل، في حراسة المرمى.





- ريكاردو بيريرا - جوني إيفانز - كاجالار سوينكو - بن تشلويل، بخط الدفاع.





- وفي الوسط: دينيس برايت - هارفي بارنز - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - مارك ألبرايتون.





- والهجوم: جيمي فاردي.





تشكيل "السيتيزين" في مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي:





- إيديرسون في حراسة المرمى.





- الدفاع: كايل ووكر - إيميريك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - بينجامين ميندي.





- الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين.





- الهجوم: رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - رياض محرز.





موقف الفريقين





يدخل الفريقان مواجهة ليستر سيتي ضد مان سيتي والسيتيزن، في المرتبة الثانية بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويعتبر الهدف الأبرز لحامل اللقب حاليًا هو ضمان التأهل الرسمي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





أهمية مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي





ويرغب فريق "الثعالب" في تحقيق الفوز بمباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي والمقرر لها اليوم، لاستعادة المركز الثاني، حيث يبتعد الثعالب عن السيتي بفارق نقطتين فقط،، وسيحاول ليستر الثأر من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الدور الأول على ملعب الاتحاد والتي انتهت بفوز السيتيزنز 3/1.



