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الأفغان يرحبون بتعهد طالبان والولايات المتحدة بالحد من العنف

السبت 22/فبراير/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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رحب الأفغان، اليوم السبت، بتعهد حكة طالبان والولايات المتحدة بالحد من العنف، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق حول البلد الذي مزقته الحرب.

يعتبر اليوم هو أول أيام فترة "تقليل العنف" التي استمرت سبعة أيام والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة في 29 فبراير.

وقال العديد من الأفغان إنهم قلقون بشأن ما قد يحدث بعد ذلك.

من جانبها، قالت بهاء فاركيش "18 عامًا"، وهي طالبة بجامعة كابول لوكالة "رويترز": "كمواطنة نشأت بعد الاحتلال الأمريكي، لا أريد التضحية بكل شيء"، في إشارة إلى احتمال عودة طالبان إلى نوع من السلطة.

وأضافت: "لا أريد أن تفقد بلادي إنجازات العقدين الماضيين. بصفتي شابًة أفغانيًة، أتوقع الحفاظ على حرية التعبير والرأي بعد اتفاق السلام مع طالبان".

وقالت بشرى واريد، 23 سنة، طالبة أعمال في الجامعة الأمريكية في أفغانستان: "لا أشعر بالأمل الشديد. كان لدينا وقف لإطلاق النار في الماضي، وأدى ذلك إلى وصول طالبان إلى المدن وفي أي مكان يريدون".

إذا تم التوقيع عليها، فإن الاتفاقية والمحادثات الداخلية الأفغانية اللاحقة تمثل فرصة للسلام والانسحاب المحتمل لآلاف من القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان منذ أن أطاحت القوات بقيادة الولايات المتحدة بحركة طالبان الإسلامية المتشددة من السلطة في عام 2001.

حكمت "طالبان"، أفغانستان، من 1996 إلى 2001 بعد استيلائها على السلطة بعد سنوات من الحرب الأهلية، وفرضت الكثير من القيود على النساء والأنشطة التي اعتبرتها "غير إسلامية".

منذ عام 2001، قادت حركة طالبان تمردًا عنيفًا ضد الحكومة المدعومة دوليًا، مما أسفر عن مقتل الآلاف.

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