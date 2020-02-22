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وزير الإسكان يتفقد تنفيذ الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية

السبت 22/فبراير/2020 - 12:52 م
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بوابة الفجر
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالحى.


وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدائمة لجميع مراحل التنفيذ بمواقع العمل المختلفة بالحى، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، بالتوازي مع أعمال الإنشاءات، للانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال بالموقع فى نفس الوقت.

 
وتجول الوزير، ومرافقوه، بمنطقة الفيلات بالحى، وتفقدوا إحدى الفيلات التى تم تشطيبها، موضحاً أن الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، تبلغ مساحته 1000 فدان، وبه 8 مجاورات، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحى ٨٦ ٪، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.


وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيقوم بجولة أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالحى السكنى الثالث، وكذا المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب متابعته الأسبوعية لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك".​



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