اليوم.. مدير أمن الجيزة يفتتح قسم شرطة حدائق أكتوبر

أكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، أن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، سيفتتح قسم شرطة حدائق أكتوبر، بجوار نادي الشرطة، خلف القرية الكونية، اليوم السبت.





وأضاف المصدر، في تصريحات إلى "الفجر"، أن المشروع مُقام على مساحة 7178 مترًا، وبلغت تكلفته ما يقارب الـ 24 مليون جنيه، ويتكون من ثلاثة مبانٍ، حيث يضم "قسم شرطة، وحدة مرور، وسجل مدني، ووحدة الدفاع المدني".





وأوضح المصدر، أن المبني الأول الخاص بقسم الشرطة، يتكون من ثلاثة طوابق بمسطح 1127م، والمبني الثاني يخص السجل المدني ووحدة تراخيص المرور، ويضُم طابقين على مسطح ٣٢٠م٢، فيما يخص المبنى الثالث وحدة الدفاع المدني ويتكون من دور أرضي وميزانين ودور أول علوى بمسطح ٣٠٠ م٢ للدور.



