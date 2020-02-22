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محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

السبت 22/فبراير/2020 - 12:40 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يدرس نادي ليفربول الإنجليزي التراجع عن فكرة ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.

 

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قرر الإطاحة بمبابي من حساباته إذ يرى أنه لا يوجد مبرر في التعاقد مع لاعب تبلغ قيمته 200 مليون يورو في ظل وجود محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي يؤدي في مركز الجناح الأيمن بشكل مبهر.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول قرر التعاقد مع لاعبين شباب من أندية أخرى يملكون الموهبة ذاتها خاصة أن مبابي مطلوب في قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

 

 

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كيليان مبابي

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