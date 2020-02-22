شريف منير عن مجدي يعقوب: "فخر مصر"

وجه الفنان شريف منير، رسالة إلى الدكتور مجدي يعقوب، بعد تكريمه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، على هامش حفل صناع الأمل.





ونشر شريف منير، صورة للدكتور مجدي يعقوب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" معلقا: "حبيب الكل .. فخر مصر .. سير الدكتور مجدي يعقوب .. ربنا يخليك لكل الناس".





وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.