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إيمان السيد تفكر في اعتزال التمثيل نهائيا
السبت 22/فبراير/2020 - 12:41 م
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هبة أحمد
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أعلنت الفنانة الكوميدية إيمان السيد عن رغبتها الشديدة في الإعتزال عن الفن، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".
كتبت إيمان منشورًا قالت فيه: "رغبة مُلحة وبتزيد مع الوقت في ترك المهنة".
وفي سياق آخر، يشار أن إيمان السيد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي"ابن أصول"، و"البرنسيسة بيسة"، وهو بطولة مي عز الدين، أحمد فتحي، محمد أنور، أمير المصري، حجاج عبد العظيم، سليمان عيد، سامي مغاوري، حسام داغر، تأليف فاروق هاشم،مصطفى عمر، إخراج أكرم فريد.
كتبت إيمان منشورًا قالت فيه: "رغبة مُلحة وبتزيد مع الوقت في ترك المهنة".
وفي سياق آخر، يشار أن إيمان السيد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي"ابن أصول"، و"البرنسيسة بيسة"، وهو بطولة مي عز الدين، أحمد فتحي، محمد أنور، أمير المصري، حجاج عبد العظيم، سليمان عيد، سامي مغاوري، حسام داغر، تأليف فاروق هاشم،مصطفى عمر، إخراج أكرم فريد.
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