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كوزمين يفجرها: ريال مدريد سبب تعثر صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني

السبت 22/فبراير/2020 - 12:34 م
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جاريث بيل
جاريث بيل
الفجر الرياضي
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كشف مدرب جيانجسو الصيني كوزمين، عن أسباب تعثر صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وقال كوزمين مدرب جيانجسو الصيني في تصريحات اليوم: "صفقة جاريث بيل تمت بنسبة 90% لكن مدريد غير رأيه بين ليلة وضحاها!، في البداية قالوا أنهم سيتركونه يرحل وعلينا التكفل براتبه، ثم فجأة ودون سابق إنذار طلبوا مبلغا ماليا لإتمام الصفقة".

 

وتابع: "لم يكن ذلك ممكنا بالنسبة لنا لأن ميزانيتنا لا تسمح بذلك، لم ننسحب، بل ريال مدريد هو سبب تعثر الصفقة".

 

واختتم: "كان كل شيء تام، توصلنا لاتفاق مع مدريد ومع وكيل أعمال اللاعب، لا أعلم ما حدث في الصيف لكن ربما خسارتهم لبعض المباريات الودية قد تسبب بتغيير رأيهم".

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة جاريث بيل الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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