وكالة: وفاة ثاني حالة بفيروس كورونا في إيطاليا

توفي مريض آخر مصاب بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، مع انتشار المرض في شمال البلاد مع 30 حالة تم الإبلاغ عنها حتى الآن، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلًا عن مصادر الرعاية الصحية.

توفي مريض آخر مصاب بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، مع انتشار المرض في شمال البلاد مع 30 حالة تم الإبلاغ عنها حتى الآن، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلًا عن مصادر الرعاية الصحية.