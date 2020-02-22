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رئيس الوزراء: مصر وعدت الأشقاء الأفارقة وأوفت

السبت 22/فبراير/2020 - 12:14 م
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مدبولي
مدبولي
رقية جمال
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية، على ما حققه الاجتماع من إنجاز مشهود في سبيل توطيد أطر التعاون بين الدول الإفريقية، وإعلاء لمبادئ الحق والعدل وسيادة القانون خلال دوراته الثلاث المنقضية.

وأعرب مدبولي، خلال كلمته على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية العليا، اليوم السبت، عن ثقته في استمرار مسيرة النجاح، وتعاظم الإيجابيات من خلال النتائج التي سيسفر عنها الاجتماع في دورته الحالية.

وشدد على أن مصر وعدت فأوفت وكانت عند الثقة التي أولها لها الأشقاء في القارة الأفريقية.

وتابع، أنه بالأمس القريب انعقدت الدورة الثالثة والثلاثون لقمة الاتحاد الإفريقي، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا، والتي عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي بها إنجازات رئاسته للاتحاد الإفريقي، ما بين تنفيذ توصيات أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

ونوه بسعي مصر لوأد الصراعات وإفشاء السلام بين دول الاتحاد الإفريقي، وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، واعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، واتخاذ سبل دعم وحدة الشباب الأفريقي والتي توجت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، مع العمل على دعم أفريقيا في المحافل والمحطات الدولية.
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