سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-2-2020 في مصر

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 22-2-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، ويشهد سعر الريال السعودى حالة من الاسقرار مقابل العملة المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما آخر تحديثات سعر الريال السعودى في البنوك مقابل الجنيه المصري وجاءت على النحو التالي:





سعر الريال السعودى





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.12 جنيه للشراء.

4.16 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.12 جنيه للشراء.

4.16 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء

4.16 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء

4.16 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.12 جنيه للشراء.

4.16 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.11 جنيه للشراء

4.16 جنيه للبيع









سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.13 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.