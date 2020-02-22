البرلمان الليبي: الرأي العام يريد الحل العسكري ضد الميلشيات

قال فتحى المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن الرأي العام الليبي وكافة قطاعات الشعب يريد الحسم العسكري، على اعتبار أن تلك الجماعات الإرهابية، وليسوا ليبيين يحتلون جزء من دولة ليبيا وإنهاء تلك الجماعات وقادة الإرهاب ضرورة للشعب الليبي، ولا يمكن التفاوض مع تلك الجماعات التي لا يحكمها قانون دولي أو عرف مجتمعي فجميعهم مرتزقة يلهثون وراء الأموال ونهب الخيرات ومن يدفع أكثر يدينون له بالولاء والطاعة.





وأضاف "المريمي"، في تصريحات لـ"الفجر" أن الجيش الوطني الليبي قادر على حسم المعركة، وتحرير طرابلس من قادة الإرهاب والميليشيات المسلحة، ودخول المدينة مجرد وقت كونها العاصمة ومساحتها كبيرة ومكتظة بالسكان إلى جانب أن الجيش الوطني الليبي في كل معركة يكون شديد الحرص على حياة المواطنين الأبرياء، إلا أنه حقق انتصارات كبيرة في الفترة الأخيرة ولا يفصله عن دخول العاصمة إلا بضعه كيلومترات ويحرر المدينة من العصابات المسلحة.



