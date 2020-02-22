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المنتخب الأولمبي يواجه الأرجنتين وديًا استعدادا لأولمبياد طوكيو

السبت 22/فبراير/2020 - 12:04 م
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المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي
محمد الصو
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أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موافقة على مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، نظيره الأرجنتيني، وديًا خلال شهر مارس المقبل.

ووافق مسؤولو الجبلاية على خوض مباراة ودية بين المنتخبين، بعد قرار شوفي غريب المدير الفني والذي يرغب في إعداد معسكر قوي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المنتخب الأرجنتيني، يوم 29 مارس المقبل على أن تُقام فعاليتها بدولة الإمارات.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.

ويستعد الفراعنة الصغار لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020، حيث يخوض الفريق عدة معسكرات خارجية يتخلله مباريات قوية استعدادًا للحدث الكبير.
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