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رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإعداد طالب متكامل صالح للمجتمع

السبت 22/فبراير/2020 - 12:03 م
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اللقاء
اللقاء
أية حمروشي
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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، الحرم الجامعي؛ للاطمئنان على الطلاب والطالبات من مختلف الكليات، والنقاش معهم حول سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بكافة كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأجرى "الخشت" حوارًا مفتوحًا مع الطلاب الذين حرصوا على الالتفاف حول رئيس الجامعة داخل الحرم الجامعي للاستفسار عن الامتحانات والنتائج والعديد من الأمور المهمة التي تخص الطلاب.

وحرص "الخشت"، على الحديث مع الطلاب بكل الكليات حول العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة ومختلف القضايا، مشددًا على أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لإعداد إنسان متكامل صالح للمجتمع ويكون قادرًا على صناعة المستقبل.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تخريج خريجين مؤهلين ليكونا فاعلين في المجتمع في كافة مناحي الحياة.

وطالب عدد من الطلاب بتوقيع رئيس الجامعة على بعض مؤلفاته التي اقتنوها مؤخرًا، مثل كتاب "مدخل إلى فلسفة الدين"، كما عرض عليه أحد العاملين بالجامعة مشروعا لقراءة المصحف الكريم إليكترونيا عن طريق قلم متطور بمختلف القراءات.

وعندما سأله رئيس الجامعة عن القراءات الست، أظهرهم له في اختيارات الأصوات، وهم القراء محمد رفعت والحصري والمنشاوي وعبد الباسط والطبلاوي ومصطفى إسماعيل.
رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإعداد طالب متكامل صالح للمجتمع
رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإعداد طالب متكامل صالح للمجتمع
رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإعداد طالب متكامل صالح للمجتمع
رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإعداد طالب متكامل صالح للمجتمع
رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإعداد طالب متكامل صالح للمجتمع
رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإعداد طالب متكامل صالح للمجتمع
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الكلمات المفتاحية

عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الخشت

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