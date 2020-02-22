Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب وزير السياحة: علاقتنا مع صربيا في تزايد مستمر

السبت 22/فبراير/2020 - 12:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد تنامي ملحوظ خاصة في قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) في العاصمة الصربية بلجراد، والذي شهد تكريم مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عامًا.

وأضافت أن العامين المقبلين سوف يشهدا مزيدًا من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية، خاصة ومصر رئيس للجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة. 

وأكدت نائبة الوزير على حرص وزارة السياحة والآثار على التمثيل الرسمي في حضور هذا المعرض حيث يُعد فرصة هامة لاستعراض التنوع الذي تتمتع به المقاصد السياحية في مصر للشعب الصربي. 

ولفتت إلى أن العام الجاري سيشهد عددًا من الأحداث الرائدة التي تعزز الكنوز الثقافية في مصر باعتبارها وسيلة للتواصل مع العالم وأبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من القرب الجغرافي بين البلدين، والطيران المباشر الذي يستغرق ثلاث ساعات فقط، مما يؤهل دولة بلجراد لتصبح مركزًا لحركة المرور للمسافرين من غرب البلقان إلى مصر، ومنها إلى باقي أقاليمها الجغرافية.

ومعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) يُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري بالعاصمة الصربية بلجراد، ويمثل المعرض أكبر تجمع سياحي في جنوب شرق أوروبا، ومستمر منذ أكثر من 40 عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار نائب وزير السياحة والآثار معرض بلجراد الدولي للسياحة أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ نصف ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعة

عقوبة مالية متوقعة على كهربا بعد أحداث السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. تعليق قوي لمجدي يعقوب

منذ حوالي 4 ساعات

حسام عاشور يبرر "حضن" شيكابالا ويتوعد الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر الاستعدادات النهائية لجناح محافظة البحر الأحمر بالمعرض الدولى للسياحة بصربيا (صور)

اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الجناح المصري بمعرض صربيا السياحي (صور)

مصر ضيف شرف أكبر معرض سياحي دولي بشرق أوروبا

نائب وزير السياحة والآثار: نسعى لزيادة الحركة الوافدة من صريبا

مستثمرون سياحيون: تواجد مصري رسمي غير مسبوق بالمعارض الدولية

مصر تشارك كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للسياحة ITF  

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

09:19 ص

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

10:04 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإرادة فعل وأمل

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: عودة إلى شعار.. الاستثمار هو الحل !!!

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

DMCA.com Protection Status