نائب وزير السياحة: علاقتنا مع صربيا في تزايد مستمر

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد تنامي ملحوظ خاصة في قطاع السياحة.





جاء ذلك خلال كلمتها في حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) في العاصمة الصربية بلجراد، والذي شهد تكريم مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عامًا.





وأضافت أن العامين المقبلين سوف يشهدا مزيدًا من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية، خاصة ومصر رئيس للجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة.





وأكدت نائبة الوزير على حرص وزارة السياحة والآثار على التمثيل الرسمي في حضور هذا المعرض حيث يُعد فرصة هامة لاستعراض التنوع الذي تتمتع به المقاصد السياحية في مصر للشعب الصربي.





ولفتت إلى أن العام الجاري سيشهد عددًا من الأحداث الرائدة التي تعزز الكنوز الثقافية في مصر باعتبارها وسيلة للتواصل مع العالم وأبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير.





وأشارت إلى أهمية الاستفادة من القرب الجغرافي بين البلدين، والطيران المباشر الذي يستغرق ثلاث ساعات فقط، مما يؤهل دولة بلجراد لتصبح مركزًا لحركة المرور للمسافرين من غرب البلقان إلى مصر، ومنها إلى باقي أقاليمها الجغرافية.



