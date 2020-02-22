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عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

السبت 22/فبراير/2020 - 11:58 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مغلظة على محمود كهربا لاعب الفريق بعدما بدر منه في لقاء الزمالك على لقب السوبر المصري الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وتلقى عبد الحفيظ تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بتغليظ العقوبات على اللاعبين خاصة الذين تسببوا في مشادات مع نجوم الزمالك وحصل بعضهم على البطاقة الحمراء.

واشتبك كهربا مع عبدالله جمعة لاعب الزمالك عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت أمس الأول في الإمارات.


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